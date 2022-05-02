شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتبادل التهنئة بعيد الفطر مع قادة الدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما وجّه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ رعاهما الله ـ، لهم برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

وحرصا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد بعثا برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.