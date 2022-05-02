شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المهلة التصحيحية لنشاط نقل البضائع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للنقل، انتهاء المهلة التصحيحية لسريان بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، والتي تم اعتمادها ونشرها بتاريخ 2 يناير 2020، مشيرةً إلى أنه مع انتهاء هذه المهلة يجب على المرخصين من أفراد ومنشآت عدم مزاولة النشاط بالشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 سنة من سنة الصنع.

وأشارت إلى تمديد مهلة استيفاء منشآت نقل البضائع المرخص لها شرط توفير 10 مركبات نقل منفردة أو قاطرات كحد أدنى، إلى مدة أقصاها ثلاث سنوات على أن يتم إضافة مركبتين على الأقل سنويًا حتى يتم استكمال الحد الأدنى المطلوب.