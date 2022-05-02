شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مستفيد بالسلال الغذائية ووجبات التفطير في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال شهر رمضان، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع السلال الغذائية ووجبات التفطير في 34 دولة، كما وزعت 97.063 سلة غذائية و37.180 وجبة إفطار، استفاد منها أكثر من مليون شخص، وأقامت أكثر من 24 إفطارا جماعيا في عدة دول، فيما تم تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة، في 94 دولة.

كما نفذت برنامج الإمامة في الخارج بمشاركة 25 إماماً لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام في 12 دولة، واستقبلت المواقيت ومساجدها أكثر من 8 ملايين معتمر، وقدمت لهم خدمات على مدار الساعة وبإشراف أكثر من 6000 فني ومشرف ميداني.

ونظمت الوزارة معرضاً للمصحف الشريف بمكة المكرمة حظي بزيارة قرابة 50 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع، كما شاركت بمعرض سراييفو الدولي للكتاب، وحصدت جائزة الجناح الأكثر نجاحاً في العرض المكتبي من حكومة البوسنة والهرسك.