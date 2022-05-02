شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 494 يمنيا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ494 مستفيدًا، خلال المدة من 13 وحتى 19 أبريل 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 84 مريضًا، وعيادة الطوارئ 17 فردًا، وعيادة الباطنية 131 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ247 شخصًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 أشخاص، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين. وراجع قسم الخدمات التمريضية 58 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة الماضية، 118 طنًا و449 كيلو جرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديريات المظفر والقاهرة وصالة بمحافظة تعز، استفاد منها 6.642 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

يأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8.000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لعام 1443هـ. ويستهدف المشروع توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة.