شكرا لقرائتكم خبر عن 367 متدربا بـ23 دورة إسعافية للهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 367 متدربا من 23 دورة إسعافية لـ«سفير الحياة»، ضمن مبادرات «سقيا وعي»، بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية. واوضح مدير عام الفرع د. خالد العنزي ان إجمالي المستفيدين من المحاضرات بلغ 7445 شخصا، عبر 106 محاضرات إسعافية، بينما تم تقديم أكثر من 2550 وجبة إفطار صائم بأماكن مختلفة بالمنطقة، وقد شارك بها أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، بمعدل 1600 ساعة تطوعية. وقال لـ«اليوم» إن الفرع وزع أكثر من 130 سلة غذائية للأسر المحتاجة في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن المبادرات الإنسانية التي نفذها الفرع، وقد شارك بهذه المبادرة أكثر من 35 متطوعا ومتطوعة، بمعدل أكثر من 300 ساعة تطوعية. وأوضح أن الهدف من مبادرة «سقيا وعي» هو تزويد المجتمع بالمعلومات الإسعافية من خلال نشر رسائل توعوية عبر وجبات تفطير صائم.

وبيَّن أنه تم استخدام وسم «سقيا وعي» في بث الرسائل التثقيفية بما يتناسب مع الحالات المرضية والإصابات الإسعافية الشائعة في شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ الأركان التثقيفية والمحاضرات والدورات التدريبية في عدد من الجهات ومواقع الفعاليات. وأضاف د. العنزي إن التثقيف المجتمعي هو هدف من أهداف الهيئة الإستراتيجية، والذين يعملون على تحقيقه طوال العام من خلال تقديم دورات سفير الحياة لمبادئ الإسعافات الأولية، والمحاضرات الإسعافية للمجتمع بكافة شرائحه، بشكل مستمر طوال العام.