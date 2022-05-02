شكرا لقرائتكم خبر عن 20 متطوعا لاستقبال الزكاة إلكترونيا بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيَّأ مكتب جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية 20 متطوعا لاستقبال زكاة الفطر عبر متجر «سعادة أونلاين» التابع للجمعية.

وأوضح منسق الفرص التطوعية بمركز نعيم، محمد الوهل أنه تمت تهيئة وتدريب المتطوعين على أهداف المتجر وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وذلك بتواجدهم في المكتب الرئيسي استعداداً لاستقبال الاستفسارات والتساؤلات، إضافة إلى أنه تم اختيار مجموعة من المشرفين التابعين للمركز للإشراف ومتابعة ومساندة المتطوعين في أداء مهامهم.

وقال مدير تنمية الموارد المالية بالجمعية ماهر الداوود، إن الموارد المالية تعمل على إعادة هندسة طرق وتسويق البرامج الخيرية، بالإضافة إلى استحداث موارد مالية تحقق أهداف الخطة الإستراتيجية للجمعية وهي الاستدامة المالية.

ولفت الداوود إلى أن «متجر سعادة أونلاين» جاء ليواكب التقنيات الحديثة والتحول الرقمي للتسهيل على المتبرعين والداعمين.