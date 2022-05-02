شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: «أرفع لكم يا سيدي التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة العزيزة على مقامكم الكريم والشعب السعودي والوطن في رفعة وتطور ونمو في ظل قيادتكم الحكيمة».

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقال: يشرفني يا سيدي أن أرفع لسموكم الكريم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموكم الكريم والوطن والمواطنين بالخير والبركات ويديم سموكم رعاكم الله ذخراً للوطن وأبنائه في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله».