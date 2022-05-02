شكرا لقرائتكم خبر عن «عيد النعيرية أحلى».. 800 مجسم وشعار جمالي تزين الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية محافظة النعيرية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، عبر تنفيذ خطتها التي تم إعدادها مسبقاً لتجهيز المواقع الخدمية بالمحافظة وتكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة والصيانة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات احتفالية بعنوان «عيد النعيرية أحلى» بحديقة الربيع بالمدخل الشمالي للمحافظة.

خطة شاملة

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الرجباني، أن البلدية انتهت من تجهيز خطة شاملة لأعمال الرقابة الصحية والنظافة والصيانة لحدائق ومتنزهات المحافظة، حيث تم تكثيف أعمال النظافة العامة بأكثر من 36 موقعًا بالمحافظة من حدائق ومتنزهات ومساجد وساحات وصيانة المرافق العامة وغسيل الأرصفة والإنترلوك وتطهير ألعاب الأطفال، وكذلك أعمال النظافة بمحيط المساجد التي تؤدى بها صلاة عيد الفطر.

شعارات ولوحات

وأضاف: تم استبدال 360 حاوية وبرميل نفايات تالفة أو مستهلكة بأحياء المحافظة، وإزالة 1800م3 من الرمال بالشوارع الرئيسية والمداخل، ورفع وإزالة 19.300م3 من الأنقاض والمخلفات، مشيرًا إلى تركيب أكثر من 800 مجسم وشعار جمالي وأكثر من 40 لوحة تتضمن عبارات التهنئة بالعيد على امتداد مداخل المحافظة والشوارع الرئيسية.

فقرات متنوعة

وأكد أن البلدية تستعد لإقامة فعاليات احتفالية بعيد الفطر المبارك تحت شعار «عيد النعيرية أحلى»، وستقام الفعاليات أول أيام العيد بعد صلاة المغرب مباشـرةً بحديقة الربيع بالمدخل الشمالي للمحافظة، وتم تجهيز برنامج الفعاليات لتقديم حزمة من الفقرات المتنوعة للأهالي والزائرين، كما سيتم توزيع عدد 1500 هدية على الأطفال والمحتفلين.

معالجة الشكاوى

ودعا م. الرجباني، الجميع إلى الاستمتاع بكافة المرافق والخدمات وعدم العبث بها والمحافظة عليها ليستفيد منها الجميع، والتواصل مع مركز البلاغات 940 في حال وجود شكاوى أو ملاحظات لاستلامها ومعالجتها.