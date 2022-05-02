شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمات الرخص التجارية عبر «بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة حفر الباطن الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة «بلدي» والتي تهدف إلى تحسين تجربة عملاء الرّخص التجارية بتقديم مجموعة من الخدمات المساندة؛ وذلك لممارسة أنشطتهم التجارية بمرونة أكبر دون تأخير في تقديم الطلبات، أو الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات.

وبيّنت الأمانة أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجارية، تشمل: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية.

وأكدت أنّ جميع الخدمات المساندة للرّخص التجارية يتم تقديمها للعملاء عبر منصة «بلدي» بدون رسوم، ويمكن الاستفادة منها في أي وقت، ومن أي مكان.

تجدر الإشارة إلى توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أدلة إرشادية تمكّن العملاء من التعرّف على كيفية الاستفادة من الخدمات المساندة، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/id=311