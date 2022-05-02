شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 80 نجارا وكهربائيا في «التأهيل الشامل» سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام محمد عبدالله الزهراني أن المركز يدرب 80 مستفيدا سنويا، ويضم تخصصين لمدة عامين، هما النجارة والكهرباء، إضافة إلى تخصصات أخرى تستغرق عاما واحدا.

وأضاف، خلال حفل الإفطار الجماعي لمنسوبي المركز، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، وعدد من المسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إن المتدرب يحصل على شهادة دبلوم أو شهادة معتمدة من الوزارة، مشيرًا إلى أن الأبناء من ذوي الإعاقة لديهم استعداد وتوجه إلى التطوير.

وبيَّن، خلال الحفل الذي حضره 100 من رجال الأعمال والإعلاميين ومسؤولين من الجهات الحكومية ومنسوبي الدار، أن المركز يعتبر أحد الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية ويحتوي على مجموعة من الأقسام، من بينها القسم الإيوائي الذي يُعنى بمجموعة من المقيمين من ذوي الإعاقة العقلية والبدنية ويتم تأهيلهم طبيا ونفسيا واجتماعيا.

وأضاف إن قسم التأهيل المهني هو المركز الأول على مستوى المملكة من حيث عدد المتدربين والتخصصات الحديثة، إذ يضم 10 تخصصات لتدريب الأبناء من ذوي الإعاقة على الأعمال، إضافة إلى مجموعة من التخصصات مثل الحاسب الآلي والاتصالات الإدارية والنجارة والسباكة والتمديدات الصحية والتمديدات الكهربائية بالإضافة إلى الزراعة.

وقال: المركز يضم أيضًا ورش عمل وكذلك معامل للحاسب الآلي ومدربين متخصصين بهذا المجال، كما أن هناك تدريبا في المجتمع الخارجي على الاتصالات الإدارية والاستقبال، وتم التواصل مع مجموعة من الهيئات السياحية وعدد من الفنادق في المنطقة لاستقطاب بعض الأبناء وتدريبهم على الاستقبال والفندقة والسياحة، إضافة إلى توقيع شراكات لاقتحام سوق الإلكترونيات.