رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ، ولشعب المملكة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.

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