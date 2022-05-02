الجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم تقدم زكاة الفطر للمستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم تقدم الجمعيات الخيرية في منطقة القصيم زكاة الفطر مع نهاية شهر رمضان للعام الحالي 1443هـ ، للمستفيدين في المنطقة والقرى المجاورة لها وفي وقتها الشرعي.

واستقبلت تلك الجمعيات زكاة الفطر عن طريق عدة قنوات وهي الفروع الرئيسة للجمعيات أو عن طريق الإيداع البنكي في حسابات الجمعيات الرسمية والمعلن عنها، ويتم تسليمه إلى المستفيدين عن طريق مستودعات الجمعية بعد إرسال رسائل نصية للمستفيدين بتحديد موعد التوجه لاستلامها.

وتأتي برامج زكاة الفطر ضمن البرامج الموسمية لجمعيات المنطقة, إلى جانب برامجها المتنوعة خلال العام.

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