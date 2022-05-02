شاهد الفرحة.. معتمرة تلد مولودها مع ساعات العيد الأولى بمستشفى الحرم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استقبل مستشفى الحرم، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، معتمرة من الجنسية الهندية حامل في الشهر التاسع في العقد الثاني من العمر تعاني بسبب آلام مخاض مع وجود مؤشرات للولادة؛ حيث تم التعامل مع الحالة من قِبل الفريق الطبي الموجود بمستشفى الحرم بشكل عاجل. هذا وقد تمت الولادة بشكل طبيعي، والأم ومولودها وهو ذكر بصحة جيدة؛ حيث تم نقلهما إلى مستشفى الولادة والأطفال للمتابعة واستكمال العلاج اللازم. وقال المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور عبدلله بن فيصل الحارثي: “شاركنا المعتمرة فرحتها حيث اليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية بمناسبة عيد الفطر ووصول أول مولود في هذه الأيام المباركة”. وأبان أن مستشفى الحرم مخصص للطوارئ وتقديم خدماته للزوار والمعتمرين على مدار الساعة ويقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبد الله للخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، إذ يعمل بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ. وحرص مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم على تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات الصحية على مختلف المستويات وبدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة. أخبار قد تهمك يُذكر أن مستشفى الحرم للطوارئ يقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمعتمرين.

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