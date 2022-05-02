تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.. رئيس جمهورية تركيا يبدي ارتياحه لنتائج الزيارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أبدى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ارتياحه لنتائج زيارة المملكة بعد تلبيته دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الرئيس التركي في تصريح له : إن البلدين اتفقا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.

وكشف الرئيس أردوغان عن بحثه وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من المواضيع المطروحة على الأجندة بين البلدين، وبحث الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها من أجل تطوير العلاقات التركية السعودية، مشيرًا إلى الاتفاق على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين، معرباً في الوقت نفسه عن دعم تركيا تنظيم معرض إكسبو 2030 الدولي في المملكة

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