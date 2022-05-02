للمرة الثالثة.. دب ضخم يتجوّل في شوارع مدينة أشفيل الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو ظهور دب ضخم يتجوّل في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأمريكية، وأوضحت الشرطة أن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررًا الفترة الماضية، إذ استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.

وظهر في الفيديو دب أسود اللون يبدو أنه هرب من إحدى المحميات، إذ ارتدى طوقًا للتتبع لإنفاذ قوانين حماية الحياة البرية، وفقًا لموقع cbs17.

وتجوّل الدب العملاق عبر ممرات المشاة في منطقة بريتشارد بارك، كما ظهر وهو يتسلق شجرة بالقرب من المكان.

في واقعة أخرى، وعلى مدار أشهر، يؤرق دب أسود ضخم سكان منطقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن اقتحم 28 منزلاً وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، ويتجوّل الدب الأسود الذى يقترب وزنه من 230 كيلوجرامًا بشوارع منطقة تاهو كيز في ساوث ليك تاهو، دون أن يتمكن المسؤولون من الإمساك به.

إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا قالت إن الدب تسبّب في أضرار جسيمة بـ33 عقارًا واقتحم 28 منزلاً خلال 7 أشهر، وأشارت إلى أنه من حُسن الحظ أنه لم يهاجم البشر أو الحيوانات الأليفة في المنطقة.

ولفتت الإدارة إلى أن حجم الدب الكبير يساعده على اقتحام المنازل، إذ يمكنه اختراق الأبواب الأمامية وأبواب مرائب السيارات، ونصحت السكان بالتخلّص من الطعام بشكل مسؤول؛ لأن الدببة مدفوعة بالرائحة.