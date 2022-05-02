حالة‭ ‬وفاة‭ ‬واحدة.. و385 إصابة‭ ‬جديدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا.. وتعافي 469 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد الموافق 1 مايو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 3477 فحصًا، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9724966 فحصًا.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 385 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3254 حالة، وبلغ عدد المتعافين أمس 469 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين 564361. وبلغت الحالات القائمة بالمستشفى 14 حالة، وتحت العناية حالة واحدة، وبلغ إجمالي الوفيات 1476 حالة وفاة.
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