القبض على مواطن هدد آخر بالسلاح

قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على مواطن أقدم على تهديد أحد الأشخاص بالسلاح والإساءة إليه بألفاظ خادشة، كما تم القبض على الشخص الآخر نظير توثقيه ذلك في مقطع فيديو.

وقد تم ضبط السلاح وإيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهما واحالتهما إلى النيابة العامة.