شهادات صحية رقمية بأمانات المناطق - #عاجل

يتجه العديد من الأمانات إلى إصدار شهادات صحية إلكترونية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالأغذية والصحة العامة في مرحلتها الأولى.

وتتضمن الخدمة تحسين خدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشهادة الصحية لرفع جودة الخدمات المقدّمة، وتسهيل وصول العملاء إليها، انطلاقاً من تعزيز التحول الرقمي للخدمات البلدية، الذي تهدف إليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

تيسير الخدمة

وأطلقت أمانة الأحساء الخدمة لتمكين العملاء من إصدار الشهادات الصحية، وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة مقر الأمانة أو البلديات المرتبطة، وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الأمانات والبلديات ومنصة صحة رقميًّا، مما يُتيح للمستفيد إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة، والحصول على نتيجة الفحص إلكترونيًّا، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تيسير خطوة إصدار الشهادات الصحية عبر منصة «بلدي».

مزاولة المهن

وتُسهم الخدمة في تمكين العامل من تحديث وإدخال بياناته الشخصية على النظام ذاتياً، شريطة أن تكون مهنته ضمن المهن التي يُسمح من خلالها بإصدار الشهادة الصحية، وأن يكون مرتبطاً بمنشأة مرخصة يسمح نشاطها بإصدار الشهادة الصحية، لتتم الخطوات بعد ذلك بتلقي العامل رسالة نصية برقم السداد لإيصال الشهادة الصحية. وأوضحت الأمانة أن الشهادة الصحية تُتيح للعاملين الحاصلين عليها بمزاولة المهن في الأنشطة المرتبطة بالأغذية أو الصحة العامة كالمطاعم ومنافذ تقديم الاغذية، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، وما في حكم تلك المهن، ويُتاح إصدار الشهادة الصحية عن طريق التكامل مع نتائج الفحوصات الطبية التي تُجرى للعملاء عبر منصة «صحة» التابعة لوزارة الصحة.

وتھدف إلى تحسین تجربة عملاء الشهادات الصحية، بتقدیم الخدمة لهم بمرونة أكبر دون تأخیر في تقدیم الطلبات أو الحاجة إلى زیارة مقر الأمانة أو البلدیات المرتبطة، وأن الخدمة متاحة عبر منصة «بلدي»، ویمكن للعملاء الاستفادة منھا في أي وقت، ومن أي مكان. وأتاحت أدلة إرشادية تُمكّن العملاء من التعرّف على كیفیة الاستفادة من الخدمة والوصول إلیھا.