مضاعفة عقوبة الشركات المخالفة لمغادرة المعتمرين - #عاجل

كشف المختص في شؤون العمرة المهندس فايز محمود أن على شركات ومؤسسات العمرة سرعة مغادرة معتمريها الذين انتهت زمنيا برامج عمرتهم الفعلية، وكذلك الذين انتهت أيضا فترة بقائهم لمدة 30 يوما المسموح بها، لأن معالجة حالات التأخر والتخلف هذا العام ستكون وفق الإجراءات الثنائية فلجنة النظر ستصدر عقوبات منفردة لكل حالة وفقا للنظام وليس عقوبة واحدة لكل المخالفات المماثلة، كذلك غرامات التأخر عن العودة أو التخلف لأي معتمر لدى الشركات والمؤسسات العالقة في إدارة الوافدين ستكون مضاعفة لأنها متكررة.

لهذا يجب مضاعفة الجهود من قبل شركات ومؤسسات العمرة هذه الأيام خصوصا وأن هناك معتمرين تخلفوا فعليا عن العودة، ومع الأسف بعض شركات ومؤسسات العمرة وليس الكل لم تحرص على تصوير صفحة ختم الدخول كما نصت التعليمات لتأكيد جدية متابعتها للمعتمر منذ لحظة قدومه وفق ما يسمى بالخدمة الأرضية، كما أن الشركات والمؤسسات التي تجاوزت البرامج الفعلية المسجلة للمعتمر زمنيا في النظام ستواجه عقوبات تصل إلى حد الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة عام والغرامات المالية لكل حالة بشكل منفرد. لهذا فالجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة يجب أن تسايرها جهود مماثلة من قبل شركات ومؤسسات العمرة تؤكد ثنائية النجاح والشراكة الحقيقة الفاعلة.