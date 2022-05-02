مضاعفة عقوبة الشركات المخالفة لمغادرة المعتمرين - #عاجل

لهذا يجب مضاعفة الجهود من قبل شركات ومؤسسات العمرة هذه الأيام خصوصا وأن هناك معتمرين تخلفوا فعليا عن العودة، ومع الأسف بعض شركات ومؤسسات العمرة وليس الكل لم تحرص على تصوير صفحة ختم الدخول كما نصت التعليمات لتأكيد جدية متابعتها للمعتمر منذ لحظة قدومه وفق ما يسمى بالخدمة الأرضية، كما أن الشركات والمؤسسات التي تجاوزت البرامج الفعلية المسجلة للمعتمر زمنيا في النظام ستواجه عقوبات تصل إلى حد الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة عام والغرامات المالية لكل حالة بشكل منفرد. لهذا فالجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة يجب أن تسايرها جهود مماثلة من قبل شركات ومؤسسات العمرة تؤكد ثنائية النجاح والشراكة الحقيقة الفاعلة.
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