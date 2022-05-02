عرضة وقصائد شعرية بعيد المزاحمية

اليوم الأول
وسيكون الحفل أول ايام العيد مساء غدا الأثنين في مقر احتفالات البلدية جنوب طريق الملك عبدالعزيز بعد صلاة العشاء مباشرة ويشمل العرضة السعودية والقصائد والاناشيد الوطنية الوطنية والفنون الشعبية إضافة أنه سيتم توزيع هدايا العيد للأطفال مقدمة من البلدية أمام مصليات العيد وعصرا و مساء بالحدائق والاماكن العامة.
اليوم الثاني
أما اليوم الثاني للعيد، فستنظم البلدية مسرح الطفل والفرقة الترفيهية والمسابقات والهدايا وذلك بساحات البلدية بحي العليا، إضافة لتوزيع هدايا العيد للأطفال مقدمة من البلدية في الحدائق والأماكن العامة.
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