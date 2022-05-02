عيديات الإنستجرام تتسابق على رفع أسعار الهدايا

تظهر بهجة العيد وفرحته بشكل كبير على وجوه الأطفال وتزداد الفرحة والبهجة بحصول الصغار على الهدايا والتوزيعات أو «العيديات» التي تحتوى على الحلوى والشوكلاتة مع هدايا صغيرة ولطيفة بمختلف التصميمات المبهجة للعيد، مما دعا العديد من الاشخاص إلى شراء «العيديات» من المواقع ومتاجر الأون لاين خاصة المتاجر الموجودة في تطبيق «الانستجرام»، والتي بدأت قبل العيد بأيام زيادة أسعار الهدايا أو التوزيعات الخاصة بشكل مبالغ فيه.

شنطة الجلد

«الترند» الآن في العام 2022 بعيد الفطر شنطة جلد للتوزيعات موجودة بالعديد من متاجر «الانستجرام» بمختلف الأسعار والأحجام.

فعرض المتجر الأول 6 شنط جلد بحجم صغير مزينة بـ 400 ريال شاملة تزيين القاعدة مع الورد، والمتاجر الأخرى تجد ستاند مزينًا بعبارة العيد، ويحتوي على 12 شنطة جلد معبئة بالمسك بـ495 ريالًا والاستاند غير قابل للشحن خارج منطقة الخبر.

وأقل سعر لهذه الشنطة مع عبارة العيد وتزيينها دون شوكولاتة كان بـ 17 ريالًا بأحد المتاجر.

كتابة الاسم

الجانب الآخر من التوزيعات، علبة تحتوي على حلوى ولعبة وقلم بكتابة الاسم عليها 6 حبات ـ 222 ريالًا، وبوكس مزين بعبارة العيد يحتوي على 18 علبة بداخلها شوكولاتة بـ 400 ريال.