أجواء احتفالية وحجوزات الشاليهات 100%

تستقبل محافظة الأحساء، عيد الفطر، بفعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية في مختلف مدن وبلدات المحافظة، والمواقع والمدن والمتنزهات السياحية والترفيهية، والمجمعات والأسواق التجارية، بالديكورات والإضاءة الجمالية والفنون المختلفة، تناسب جميع أفراد العائلة، لقضاء أوقات ممتعة والاحتفال بأجواء العيد، علاوة على حفلات العرضة والفلكلورات الشعبية في بعض الميادين العامة، والشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال في الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق ومدن الألعاب على مدى 3 أيام وليالي العيد.

قوافل العيد

تطلق أمانة الأحساء فعاليات الموسم، حتى رابع أيام العيد، وتتضمن الفعاليات: إقامة عدد من البرامج والعروض التفاعلية والتي ستكون انطلاقتها في اليوم الأول بقوافل العيد «عيدي» عبر المنصات الثابتة في مداخل الحاضرة: (طريق الظهران، طريق الرياض، طريق الخليج)، ويُؤدى من خلالها ألوان الفلكلورات الشعبية، ويشهد متنزه الملك عبدالله البيئي في الفترة (2-4 شوال) إقامة العروض المحلية، الفلكلورات الشعبية، شارع الفنون، قرية الطفل، منصات العزف، إضافةً إلى عروض النافورة التفاعلية. ونوه أمين الأحساء المهندس عصام الملا، إلى أن تنظيم فعاليات العيد يأتي ضمن أهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز الجانب الترفيهي والسياحي للمنطقة.

الزلاجة المائية

ويحيي الأهالي، احتفالاتهم الشعبية في كل من مدن: الهفوف، المبرز، العيون، الجفر، الجشة، الكلابية، المراح، الطرف، المقدام، وغيرها، وذلك بإقامة حزمة من الفنون الشعبية، وأركان الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، والعروض الفنية والتراثية، والقصائد الشعرية «الفصحى، والنبطي» وتصاحبها الموسيقى الحية، لمدة 3 ليالي العيد، لإضفاء أجواء البهجة والفرح خلال عطلة العيد. تستعد مدينة جواثى السياحية، لاستقبال زوار العيد بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية ومنها: الزلاجة المائية الطائرة Flyboard في البحيرة، باستخدام تقنية نفخ المياه لتصل إلى ارتفاع 15 مترًا، مزودة بأنبوب موصول بمضخة مدمجة في دراجة مائية، والفنون الشعبية، وحرب الألوان باستخدام كرات الألوان لرسم الابتسامة على شفاه الأطفال.

مسرحية كوميدية

يشهد مسرح جمعية الثقافة والفنون بالأحساء بمقر المكتبة العامة بالهفوف، عرض المسرحية الكوميدية: (وديمة عويش)، ثاني أيام العيد، بواقع 6 عروض طوال أيام العيد، وتسلط المسرحية بأسلوب فكاهي الضوء على بعض المشكلات الاجتماعية والسلوكيات الخاطئة داخل المنزل ما بين الزوج وزوجته وخاصة أثناء فترة جائحة «كورونا».

نزل ريفية

إلى ذلك، تشهد النزل الريفية والشاليهات المنتشرة في واحة الأحساء الزراعية، حجوزات مرتفعة، وصلت بعضها إلى 100% طوال أيام إجازة العيد.