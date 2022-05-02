يأتي عيد الفطر بمظاهره المتعددة التي يحرص عليها الكبير والصغير، ومنها التزين بمختلف الألبسة والحلي، فرحا بمقدمه كمناسبة دينيةٍ ووجدانية لها روّنقها وطابعها الخاص. (تصوير: يحيى مدخلي)



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