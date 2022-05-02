جولات رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ

كثفت فرق الرقابة التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ، للتأكد من تطبيق التعليمات المتعلقة بالسلامة والنظافة والصحة ووفرة المعروضات وجودتها.

السلامة الغذائية

وأكد مدير فرع الوزارة المهندس عامر المطيري، استمرار الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، لضمان السلامة الغذائية، من خلال الإشراف على الرقابة الصحية البيطرية على المسالخ في المنطقة، ومراقبة الذبح وصحة اللحوم والتعامل معها من قبل المستثمرين في المسالخ وتحقيق الإشراف الطبي البيطري عليها.

سوق الأنعام

وأشار المطيري إلى زيارة فرق الرقابة لسوق الأنعام بمحافظة حفر الباطن ومتابعة منع البيع على الطرق أو بمحاذاتها أو وضع شبوك للماشية على الطريق العام بالتعاون مع الجهات المشتركة، إضافة إلى ضبط ومنع ممارسة العمالة الأجنبية السائبة للبيع في الحراج أو البيع بالتجزئة، وقد ضُبط عدد من العمالة منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك وتم التعامل معهم من قبل الجهة المختصة.

ونوه إلى أن ممارسة أي مهن داخل السوق دون تصريح من الوزارة سيُتعامل معها من قبل المراقبين بأنظمة الوزارة، مشددًا على أن أي مركبات تمارس البيع داخل السوق دون التنظيمات الخاصة بالوزارة والمنظمة للسوق أو إحداث الازدحام المروري سيتعامل معها بالشراكة مع الجهات الأمنية.