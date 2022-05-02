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رئيس تركيا: البلدين اتفقا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك

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الدمام - شريف احمد - أبدى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ارتياحه لنتائج زيارة المملكة بعد تلبيته دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الرئيس التركي في تصريح له : إن البلدين اتفقا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.

وكشف الرئيس أردوغان عن بحثه وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز سلسلة من المواضيع المطروحة على الأجندة بين البلدين، وبحث الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها من أجل تطوير العلاقات التركية ، مشيرًا إلى الاتفاق على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين، معرباً في الوقت نفسه عن دعم تركيا تنظيم معرض إكسبو 2030 الدولي في المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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