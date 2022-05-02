الرئيس العليمي: مواقف السعودية والإمارات إلى جانب الشعب اليمني ستبقى حاضرة في ذاكرته

محمد بن مسعود - الدمام -

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والإعلام إلى توحيد صفهم، وجمع كلمتهم فقوتنا في اجتماعنا وتوحدنا.

وقال في خطابه الموجه إلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك “إنها لحظة تاريخية، وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ عليها والعمل معاً من اجل بلدنا واهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الإقصاء والتهميش، وإننا نعدكم بأن القادم سيكون افضل لعدن ومنها لكل اليمن الكبير والعظيم، وسنكون دائماً إلى جانب أبناء شعبنا ومن على تراب أرضنا ووطننا الحبيب سنعمل معاً، ولن نحيد عن قواعد التوافق والشراكة والبناء في سبيل استعادة الدولة واعادة مؤسساتها واصلاح الخلل اينما كان”.

واضاف “أن إدراكنا للتحديات المتراكمة التي أثقلت كاهل اليمنين، يضعنا أمام مسؤوليتنا التي لا تقبل غير النجاح، وأننا عاقدين العزم متكلين على الله للعمل الجاد لكل ما يخدم أبناء شعبنا اليمني من المهرة وحتى صعدة”.

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واشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن كانت حاضرة كأولوية خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا إعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الامن والاستقرار.

وقال الرئيس “لمسنا من خلال الزيارة إلى السعودية والإمارات مدى الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن أرضا وإنساناً، ولقيت همومنا وتطلعات شعبنا التي حملناها إليهم تجاوبا اخوياً عاليًا، وتأكيد كبيرا على الوقوف مع الشعب اليمني والدولة اليمنية لاسيما في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني والذي ستكون له آثاره الإيجابية على أبناء شعبنا الذين يستحقون حياة أفضل بعد أن أنهكتهم هذه الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدًا أن مواقف السعودية والإمارات إلى جانب الشعب اليمني ستبقى حاضرة في ذاكرته”.

واضاف: “لقد كان السعي لتحقيق السلام الدائم والمستدام حاضرا في كل نقاشاتنا، فرغم كل الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي أكدنا ونؤكد تمسكنا بالهدنة وندعو لضرورة احترامها والالتزام ببنودها ، وسنعمل بكل جدية لتوفير كل الظروف لإنجاحها لاسيما تلك المرتبطة بتخفيف معاناة ابناء شعبنا وحريتهم في التنقل سواء عبر مطار صنعاء أو في تعز المحاصرة وكل المحافظات التي يعاني ابناءها من معاناة انسانية، بل أننا وبكل وضوح نتوق إلى سلام دائم وعادل وشامل ينهي هذه الكارثة ويبنى على المرجعيات الثلاث ليؤسس لمستقبل آمن لكل ابناء الشعب اليمني”.