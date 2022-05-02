برشلونة ينهي سجله السيء في «كامب نو»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وضع فريق برشلونة الأول لكرة القدم نهاية لسجله السيء بالخسارة في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في كل المسابقات، بعدما فاز 2-1 على ريال مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد.

وتقدم ممفيس ديباي بهدف لبرشلونة ليهدئ من التوتر في «كامب نو» حيث بدا الإحباط على المشجعين مع حضور أكثر بقليل من نصف سعة الملعب.

وأضاف القائد سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن أنطونيو رايو استغل خطأ دفاعيًا لأصحاب الأرض وقلص الفارق من مدى قريب بعد ركلة حرة.

واجتاز فريق المدرب تشابي منافسه إشبيلية في الترتيب وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعدما تعادل منافسه 1-1 مع قادش المهدد بالهبوط، الجمعة وأصبح ثالثًا وله 64 نقطة.

وقبل أربع جولات على النهاية لا يستطيع برشلونة وإشبيلية التقدم على ريال مدريد المتصدر الذي يملك 81 نقطة واحتفل بحصد لقب الدوري يوم السبت بعد الفوز 4-0 على إسبانيول في ملعب سانتياجو برنابيو.

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