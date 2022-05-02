محمد بن مسعود - الدمام - أثار مواطن سعودي حالة من التفاعل عبر تويتر، بعد قيامه بحلق شاربه خلال بث مباشر بعد خسارته تحديًا حول موعد عيد الفطر.
كان المواطن، الذي يسمي نفسه «زعاق حايل»، قد خسر الرهان أمام الفلكي السعودي خالد الزعاق.
وقال في مقطع فيديو جرى تداوله قبل يومين «راح أحلق شاربي على الصفر إذا كان العيد يوم الاثنين، العيد بيكون يوم الأحد».
ويوم السبت أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وقالت المحكمة العليا في السعودية إن دائرة الأهلة عقدت جلسة مساء اليوم، وأنه «نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال، فإن دائرة الأهلة تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الاثنين هو يوم عيد الفطر المبارك».
وفي تويتر، نشط وسمي «حلق شنبه» و»زعاق حايل»، وسط تعليقات على فيديو متداول – لم يتسن لـCNN التحقق من صحته – للحظة قيام المواطن السعودي بحلق شاربه.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن سعودي يثير تفاعلا لحلقه شاربه بعد خسارته رهانًا حول موعد عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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