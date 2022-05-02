6 محطات لخدمة نقل المصلين لأداء صلاة عيد الفطر في المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة حددت هيئة تطوير المدينة المنورة، 6 مسارات مُهيأة لنقل المصلين الراغبين في أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد النبوي الشريف. وأعلنت الهيئة أن المسارات الستة هي: 1- محطة حي سيد الشهداء 2- محطة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي 3- محطة قطار الحرمين السريع أخبار قد تهمك 4- محطة حي الخالدية 5- محطة الاستاد الرياضي 6- محطة العالية وأوضح مشروع “حافلات المدينة” التابع للهيئة أن التطبيق الذكي لـ”حافلات المدينة” يوضح كافة التفاصيل والخدمات التي يبحث عنها المستفيدون

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