179 مليون ريال يودعها الأفراد والشركات في حساباتهم الجارية يومياً

ووفقاً للرصد، فإن إجمالي الودائع تحت الطلب بلغت 1.38 تريليون ريال شملت الهيئات الحكومية والشركات والأفراد، بزيادة نسبتها 5.04% بعد أن كانت بنهاية الربع الأول من عام 2021 نحو 1.31 تريليون ريال.
أما الودائع الزمنية والادخارية فتجاوزت خلال شهر مارس لأول مرة في عامين مستوى 500 مليار ريال، وبلغت قيمتها نحو 504.4 مليار ريال، منها 267.63 مليار ريال للأفراد والشركات التي زادت ملكيتها بنسبة 6.3% بما يعادل نحو 15.87 مليار ريال في عام كامل، أما الهيئات الحكومية فزادت ملكيتها بنسبة 17.82% لتصل إلى 236.77 مليار ريال، بزيادة قيمتها 35.82 مليار ريال.
يذكر أن إجمالي قيمة الودائع التي تشمل الودائع «تحت الطلب، والزمنية والادخارية، وشبه النقدية، وبالعملة الأجنبية، والاعتمادات المستندية، وعمليات إعادة الشراء، والتحويلات القائمة» بلغت بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.17 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9.41% بما يعادل ارتفاع تلك الودائع بقيمة 186.28 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
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