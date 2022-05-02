وتم اختيار 14 لاعباً للمعسكر، هم: (مرزوق المولد، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، ناصر أبو جلاس، محمد الصقر، مثنى المرواني، فهد السالك، علي الشبيلي، مصعب قاضي، أسامة البرقاوي، همام حسين، ثامر محمد، أيمن المولد، سعد السبيعي).
من جهته، أوضح مدرب المنتخب السعودي علي السنحاني أن المعسكر الخارجي هو استكمال للمعسكر الداخلي الذي أقيم في الرياض، ونتمنى أن يكون المنتخب في حالته البدنية والفنية بعد نهاية المعسكر للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية وتحقيق البطولة التي ستكون فرصة قوية لإعداد وتجهيز المنتخب قبل خوض نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.
مثمناً دعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة في تجهيز وإعداد المنتخب بالصورة المطلوبة، متمنياً تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرياضية في الوصول بالمنتخب إلى أعلى المستويات لكرة السلة السعودية خلال الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه أخضر السلة في «البوسنة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.