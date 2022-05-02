ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى الصين 60 % في 4 أشهر

وأوضحت «غازبروم»، في بيان أمس (الأحد)، أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» تزيد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل مع شركة «CNPC» الصينية.
وكانت عمليات تسليم الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين في نهاية عام 2019، لتسجل في عام 2020 نحو 4.1 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع الوصول إلى السعة السنوية للتسليمات عبر خط الأنابيب البالغة 38 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025.
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