شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحرر 21 مخالفة منافذ بيع زكاة الفطر في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 900 زيارة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال الملابس ومستلزمات العيد، ومحال بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات شملت المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مناطق المملكة خلال 24 ساعة، للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية. وأسفرت الجولات الرقابية خلال هذه الزيارات عن تحرير 21 مخالفة على منافذ البيع شملت وضع عبارة زكاة الفطر على عبوات الأرز، وعدم وجود ترخيص تخفيضات، بالإضافة لمخالفات عدم الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وعدم مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة. وتواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة زياراتها التفتيشية اليومية على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بأنظمة الوزارة، ومراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين. وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.