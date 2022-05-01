سمو سفير المملكة لدى المملكة المتحدة يهنِّئُ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه المولى عزَ وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة والوطن وقيادته وشعبه بخير وبمزيد من التطور والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

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