الهلال يستعد للفيحاء بتدريبات مكثفة في ليلة العيد

محمد بن مسعود - الدمام - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم “الأحد”، مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة الفيحاء، يوم الثلاثاء المقبل.
ويلتقي الهلال بنظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ الجهاز الفني للهلال، مران اليوم بتدريبات لياقية متنوعة، فيما فرض المدير الفني رامون دياز، مناورة على نصف مساحة الملعب، كما طبق دياز في المناورة، عددًا من الجمل التكتيكية، ثم اختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.
ومن المقرر أن يشتمل برنامج الهلال، غدًا “الاثنين”، على التواجد في مقر النادي في السادسة والنصف مساءً، ثم بدء الحصة التدريبية في السابعة مساءً، ثم تناول اللاعبين وجبة عشاء في مقر النادي، في الثامنة و45 دقيقة مساءً، ثم المغادرة إلى المجمعة في التاسعة والنصف مساءً.
ويحتل الهلال وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، قبل 5 جولات على نهاية الموسم، مع تبقي مباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق.
في المقابل، يحتل الفيحاء المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.
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