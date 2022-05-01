أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لحفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك ” فرحتكم أمانة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ، استعداداتها لإقامة احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ، التي ستقام تحت عنوان ” فرحتكم أمانة ” بثلاث مناطق رئيسة في الحي التراثي بحديقة الملك فهد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت ” الأمانة ” أنها أعدت لهذه المناسبة السعيدة برنامجاً متكاملاً رُوعي فيه تضمين العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة ، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية ، والتي تشتمل على:” أوبريت خاص ، وفلكلورات شعبية ، ومسابقات ، وألعاب خفه ، وعروض حية للنار ، مشيرةً إلى أنه سيتم نقل احتفاء الأهالي على الهواء مباشرة في خمس شاشات أُعدت لهذا الغرض ، الأولى منها في مقر الفعالية ، والثانية في حديقة القصواء ، والثالثة في حديقة الخالدية ، والرابعة في حديقة الدعيثة ، إضافة إلى العروض الصوتية المتزامنة مع النوافير الراقصة في حديقة القصواء.

وفي ذات السياق تشارك أمانة منطقة المدينة المنورة مجالس ومراكز الأحياء بالمنطقة احتفاءهم بالعيد ، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمدينة ، من خلال رزنامة من الفعاليات الموجهة والترفيهية ، تستمر على مدى يومين ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، ويأتي من أبرزها :” معايدة الأهالي وكبار السن والمرضى في المستشفيات ، وإقامة المسابقات والثقافية لأهالي الحي ، وسيحتضن مركز الأمير سلطان ، ومركز حي الأزهري ، ومركز حي الخالدية أبرز تلك الفعاليات .

ودعت ” الأمانة ” الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد ، حيث حرصت أن تكون الفعاليات جاذبة ، وشاملة لمختلف الأحياء والفئات والأذواق ، تسهم في إثراء العيد والاحتفال بأيامه .