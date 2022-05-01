رئاسة المسجد النبوي تؤكد جاهزيتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي عن جاهزيتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوار والمصلين ليؤدوا صلاتهم بيسر وسهولة.

حيث هيأت الوكالة المسجد النبوي وسطحه وساحاته للقادمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم الحشود والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة، كما عملت الوكالة على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الأمنية لتسهيل حركة المصلين، وتقديم أفضل الخدمات للمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما عملت الوكالة على تطهير المسجد النبوي والسجاد وتطييبه وتبخيره، وتجهيز (18) ألف حافظة مياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد، وتهيئة 30 ألف سجادة في المسجد النبوي وسطحه وساحاته الخارجية، بالإضافة إلى تهيئة جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي وعددها ١٠٠ باب لضمان تيسير وسهولة دخول المصلين من وإلى المسجد النبوي.

وهيأت الوكالة مرافق دورات المياه بالإضافة إلى مواقع الوضوء وتجديده الموجودة في الساحات تسهيلاً لوصول المصلين إليها، كما جهزت عربات التنقل وعربات كبار السن على المداخل لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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