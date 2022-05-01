محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ، استعداداتها لإقامة احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ، التي ستقام تحت عنوان ” فرحتكم أمانة ” بثلاث مناطق رئيسة في الحي التراثي بحديقة الملك فهد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضحت ” الأمانة ” أنها أعدت لهذه المناسبة السعيدة برنامجاً متكاملاً رُوعي فيه تضمين العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة ، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية ، والتي تشتمل على:” أوبريت خاص ، وفلكلورات شعبية ، ومسابقات ، وألعاب خفه ، وعروض حية للنار ، مشيرةً إلى أنه سيتم نقل احتفاء الأهالي على الهواء مباشرة في خمس شاشات أُعدت لهذا الغرض ، الأولى منها في مقر الفعالية ، والثانية في حديقة القصواء ، والثالثة في حديقة الخالدية ، والرابعة في حديقة الدعيثة ، إضافة إلى العروض الصوتية المتزامنة مع النوافير الراقصة في حديقة القصواء.
وفي ذات السياق تشارك أمانة منطقة المدينة المنورة مجالس ومراكز الأحياء بالمنطقة احتفاءهم بالعيد ، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمدينة ، من خلال رزنامة من الفعاليات الموجهة والترفيهية ، تستمر على مدى يومين ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، ويأتي من أبرزها :” معايدة الأهالي وكبار السن والمرضى في المستشفيات ، وإقامة المسابقات والثقافية لأهالي الحي ، وسيحتضن مركز الأمير سلطان ، ومركز حي الأزهري ، ومركز حي الخالدية أبرز تلك الفعاليات .
ودعت ” الأمانة ” الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد ، حيث حرصت أن تكون الفعاليات جاذبة ، وشاملة لمختلف الأحياء والفئات والأذواق ، تسهم في إثراء العيد والاحتفال بأيامه .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لحفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك ” فرحتكم أمانة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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