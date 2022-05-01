اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر الشريف

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزة والرفعة .

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