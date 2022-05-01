محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الرخاء والتقدم والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين جلالة الملك المفدى والعاهل الأردني بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.