” مكافحة المخدرات ” تقبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بحوزتهما كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، بحوزتهما كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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