مصادرة 5 أطنان خضروات وفواكه في الدمام

صادرت الفرق الرقابية بفرع وزارة البيئة المياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم 5 أطنان من الخضروات والفواكه بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك خلال الجولات الرقابية المستمرة على أسواق النفع العام بالمنطقة. وأكد مدير فرع الوزارة المهندس عامر المطيري حرص الفرع على استمرار الجولات الرقابية على أسواق النفع العام، والمسالخ بالمنطقة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، لضمان السلامة الغذائية للمنتجات، وعدم استغلال بعض العمالة السائبة والباعة الجائلين لقرب عيد الفطر.



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