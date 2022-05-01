جامعة الإمام عبدالرحمن تشارك بالمؤتمر الدولي للتعليم

تشارك جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 8 - 11 مايو 2022، بمشاركة 253 جهة وعدد من الخبراء العالميين، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يُعد من أبرز المؤتمرات في مجال التعليم، ويمثل حراكًا علميًا معرفيًا عالميًا، ومواكبًا لرؤية 2030، كما سيكون فرصة لتأسيس تعاون متبادل، وشراكات تتكامل في خدمة بناء المجتمع المعرفي وعالمية التعليم، وخلق بيئة تعليمية تتجاوز الحدود إلى آفاق جديدة من التعاون العالمي.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي امتدادًا للدورات السابقة في التواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الجامعات الدولية وبحث إمكانية التعاون المشترك العلمي والبحثي، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على المشاركة في هذا المعرض والمؤتمر الدولي لإبراز الجامعة بالشكل الذي يليق بمكانتها وريادتها العلمية والأكاديمية والبحثية وعرض خططها وبرامجها التي تفخر بها وبما تم إنجازه سعيًا لتحقيق التميز في المجالات كافة.