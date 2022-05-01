المعيقلية وجهة سكان الرياض للتسوق

يعد سوق المعيقلية الشعبي الذي يقع في وسط الرياض أحد أهم وجهات التسوق لدى سكان العاصمة من مواطنين ومقيمين، وذلك لما يحتويه السوق من تنوع في نوعية البضائع التي يتم بيعها إضافة إلى أسعارها المنافسة مقارنة بغيرها من مراكز التسوق الأخرى، حيث تم تقسيم السوق لثلاثة أقسام وكل قسم فيه يختص ببيع منتجات معينة.

يتم في سوق المعيقلية بيع مختلف أنواع العود والمعمول والبخور والملابس الرجالية والنسائية كما توجد محلات للعطارة والمكسرات والبسكوتات والحلويات وهناك تجد أيضا محلات بيع الذهب والإكسسسوارات والساعات والعديد من المنتجات الأخرى.

وأوضح ماجد المالكي أن المعيقلية يعتبر ملجأ الكل من غلاء الأسعار فعندما يأتي الشخص للسوق فإنه يرغب بالبحث عن سعر مناسب لمنتج مناسب ويستطيع شراءه بسعر الجملة ويعد المعيقلية هو الأب الروحي للمحلات التي تبيع بسعر الجملة، فالمحلات فيه تقوم بعرض العديد من العروض طوال العام وتتركز تلك العروض في المناسبات مثل الأعياد وغيرها.

وأكد أن المنتجات ذات جودة عالية ومنافسة وأكد أن المعقيلية صحيح أنه سوق شعبي قديم ولكنه فعليا من أكثر الأسواق تنظيما وترتيبا ويحتوي على منتجات مناسبة لكافة الأشخاص إضافة إلى تكاتف الجميع هنا من البائعين وأصحاب محلات مع بعضهم البعض بغض النظر عن وجود تنافس فيما بينهم.