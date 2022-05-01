توقف طلبات تفصيل الثوب قبل شهرين من العيد

وأوضح عبدالوهاب الصراري أحد أقدم العاملين في قطاع تفصيل الثياب حيث إن خبرته تزيد عن 40 عاما ومالك شركه مصنع الثوب السعودي أنه بشكل عام يبدأ الازدحام في محلات الخياطة في بداية شعبان وليس رمضان مضيفا أن الأغلبية يفضل القماش الياباني حيث إنه في متناول الجميع ثم الإيطالي والسويسري وببين أن الأسعار للثوب تبدامن 450 ريالا وصولا إلى 650 ريالا.
وعن تفصيل شكل الثوب، أفاد أن القلاب واليدين السادة هي الأكثر طلبا من معظم الزبائن حيث إن طلبات الكبك أصبحت قليله جدا.
وأوضح محمد الهاجري صاحب محل للخياطة الرجالية أن أكثر الأقمشة المطلوبة حاليا هي القطنيات وهو عبارة عن بوليستر معالج كأنه قطن ثم يأتي بعدها السلك أو المشهور بـ«الطايح» وكل نوع منهم يندرج تحته العديد من المواصفات والدرجات والأسعار لم تختلف سواء كان هناك إقبال كبير أو لا.
وبين أن ثوب العيد لا توجد له مواصفات خاصة وأن الثوب السعودي وتحديدا في منطقه الرياض كلاسيكي وإن قاموا بعمل إضافة فتكون قليلا من التطريز، والأكثر طلبا لتفصيل الثياب هي السادة تأتي بعدها القلاب والكبك ثم السادة والكبك.
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