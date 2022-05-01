3620 شتلة تزين خميس مشيط في عيد الفطر

استعدت بلدية محافظة خميس مشيط لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ. منذ وقت مبكر. وصرح رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية عملت على تجهيز وتهيئة الحدائق العامة والمتنزهات وممرات المشاه والميادين العامة وخلافها كما أشار الحويطي الى أن البلدية ممثلة في ادارة الحدائق والتجميل تقوم بمواصلة اعمال خطتها الزراعي بشكل مكثف إذ أنها زرعت خلال الأسبوع الماضي نحو 3000 شتلة من الزهور بالإضافة الى زراعة 620 شجرة وصبار وشجيرات تم توزيعها على كافة المحافظة ، والبلدية تعتني بشكل فائق بعملية الزراعة وتقليم الأشجار وتسميدها وريها بالطريقة الصحيحة خصوصا في الجزر الوسطية للشوارع وفي الميادين العامة والحدائق والمتنزهات.



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