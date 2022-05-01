الفيصل يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر



رفع الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك. وسأل الفيصل الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يمتعنا الله بوجوده، ويمد لنا في حياته عزاً للإسلام والمسلمين، وخادماً للحرمين الشريفين، وقائداً لمملكتنا الغالية، وهي تنعم بالأمن والأمان والرقي والتقدم في جميع المجالات بما تحقق من إنجازات بفضل الله، عز وجل، ثم بفضل قيادته الحكيمة والرشيدة. كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك. وسأل الله أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وإشراف ولي العهد الأمين لكل ما يُحقق الخير والازدهار.

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