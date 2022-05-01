غياب الهزاع وحرم ومدن عن الرفاع الشرقي والرفاع

محمد بن مسعود - الدمام - بات من الصعوبة مشاركة الدوليين عبدالله الهزاع وعلي حرم وعلي مدن وعدم قدرتهم على تمثيل أنديتهم الرفاع الشرقي والرفاع في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تنطلق يوم 18 مايو الجاري في ظل اللوائح المنظمة والخاصة التي أقرها الاتحاد القاري.
وكانت أنباء إعلامية أشارت إلى إمكانية مشاركة اللاعبين خصوصًا مع انتهاء فترة إعارتهم وانتهاء موسمهم مع أنديتهم في الكويت والإمارات، كما أشارت أنباء إعلامية عن اقتراب الرفاع من التعاقد مع لاعب محترف جديد يمكنه تمثيل الفريق في المسابقة القارية، وبالمثل كانت هناك أنباء عن رغبة الرفاع الشرقي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي فلافيو لاعب نادي المحرق.
وكان الاتحاد الآسيوي حدد 9 مايو الجاري موعدًا أخيرًا لرفع القوائم الخاصة بأسماء اللاعبين والفرق المشاركة في البطولة القارية، ومن المتوقع أن تتضح الصورة النهائية خلال الأيام القليلة القادمة خصوصًا مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارتا الناديين وتسعيان بكل قوة من أجل تأمين مشاركة اللاعبين.
ويشارك الرفاع والرفاع الشرقي في كأس الاتحاد الآسيوي التي يحمل لقبها في آخر نسخة نادي المحرق بعد تتويجه بطلاً على حساب نادي ناساف الاوزبكي وهي المرة الثانية التي يتوج خلالها المحرق باللقب القاري.
ويخوض الرفاع مباريات مجموعته في الكويت في المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه أندية العربي «المستضيف» وشباب الخليل «فلسطين» وظفار «عمان»، فيما يخوض الرفاع الشرقي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة التي تحتضنها البحرين إلى جانب أندية هلال القدس «فلسطين» والنجمة «لبنان» وتشرين «سوريا».
وينض نظام المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي على دور أول بنظام الدوري من دور واحد «3 مباريات»، ويتأهل أول ومتصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل ثان من المجموعات الثلاث.
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- والله زمــان
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