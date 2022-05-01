«BRAVE CF» تعزز العلاقة الرياضية القوية بين البحرين وكوريا الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - ضربت منظمة BRAVE CF، التي تأسست عام 2016 على يد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أمثلة مهمة على تعزيز العلاقات الدولية من خلال التقدير المشترك للرياضة.

مع زيارتها لـ26 دولة في 5 قارات، تواصل BRAVE CF بناء وترسيخ العلاقات والروابط العالمية في جميع أنحاء العالم حيث تمد الجسور بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية عبر الترويج الأسرع نموا من خلال أحدث حدث عالمي في العالم.

وقدمت بطولة BRAVE CF 58، التي أقيمت في إنتشون في صالة Samsan World Gymnasium بالاشتراك مع BEAST CF، عرضا تضمن أعلى مستوى من فنون القتال المختلطة التي شهدتها المدينة مع مقاتلين من 10 دول اجتمعوا معا للتنافس والحصول على فرصة رفع علم دولهم على منصة عالمية.

ومهد التنظيم المشترك بين BRAVE CF وBEAST CF الطريق نحو تعزيز العلاقة بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية وهو بمثابة مثال على قوة الرياضة في ربط الدول على الرغم من الاختلافات اللغوية والاجتماعية والثقافية.

يمثل التواصل الذي تم تأسيسه عبر BRAVE CF 58 العلاقات القوية التي تم بناؤها من خلال الحب المشترك للرياضة وكيف تتحد الدول للعمل معا لتطوير الرياضيين على المستوى الشعبي.

وتم تكريس بطولة BRAVE CF لتحقيق رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد لإصلاح صناعة فنون القتال المختلطة وتحويلها من نشاط تجاري إلى نشاط تجاري رياضي، وإتاحة الفرص للمقاتلين والصناعة بأكملها في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن التسويق واللغة والجنسية أو الدين.