والله زمــان

محمد بن مسعود - الدمام - صورة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الذي شارك في تصفيات كأس الأمم الآسيوية لمونديال كأس العالم في إسبانيا 1982 والتي ضمت منتخبنا إلى جانب السعودية وقطر وسوريا. ويظهر في الصورة من اليمين وقوفًا: رياض رشدان، فؤاد بوشقر، إبراهيم زويد، حمود سلطان، مشعل الخجم، كريم سيف، عبدالله بدر. وجلوسًا: محمد سلطان، محمد الزياني، حمد محمد، خليل شويعر، إبراهيم فرحان.

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